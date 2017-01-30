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1 Haftada 328 Kişi Gözaltına Alındı
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Hava Kuvvetleri'ne Operasyon: 15 Gözaltı
İspanya Yüzde 0,7 Büyüdü
1 Haftada 328 Kişi Gözaltına Alındı
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:27
İçişleri Bakanlığı son 1 haftada 328 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
son 1 haftada 328 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
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İçişleri Bakanlığı
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