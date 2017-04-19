1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Eğitim, Eğitim Ekipmanları şeklindedir.

Düzenleyici: İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş.

Konusu: Yurtiçi Yurtdışı Eğitim

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Anfa Altınpark Expo Center

Mekan Adresi : İrfan Baştuğ Cd No: 142, Aydınlıkevler

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Ankara, Expo, Hayır