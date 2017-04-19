İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Eğitim, Eğitim Ekipmanları şeklindedir.



Düzenleyici: İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş.



Konusu: Yurtiçi Yurtdışı Eğitim



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Anfa Altınpark Expo Center



Mekan Adresi : İrfan Baştuğ Cd No: 142, Aydınlıkevler



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır