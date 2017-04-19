1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı
İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Eğitim, Eğitim Ekipmanları şeklindedir.
Düzenleyici: İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş.
Konusu: Yurtiçi Yurtdışı Eğitim
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Anfa Altınpark Expo Center
Mekan Adresi : İrfan Baştuğ Cd No: 142, Aydınlıkevler
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io