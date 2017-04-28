1 Dilim Karpuz 4 Lira

Bilecik'teki tezgahlarda karpuz, pahalılığından dolayı isteyenlere dilimler halinde satılıyor.



Bilecik'te İran karpuzu tezgahlarda uzun zamanda yerini alırken, kilosunun pahalılığından dolayı dilimlenmiş şekilde de satılıyor. Müşterilerin kilosu 4 TL olan ve ortalama tanesi 20 lira civarında olan karpuza pahalılığından dolayı pek rağbet göstermediğini anlatan manav Kadir Demirbaş, "Bizler de çareyi karpuzu dilim, dilim satarak bulduk. Müşteriler karpuzu tatmaları için bir ısırık şeklinde bile alıyorlar. Dilimini 4 lira satıyoruz. Hem satışlarımız iyi oluyor, hem de müşterilerimiz memnun kalıyor" dedi. - BİLECİK