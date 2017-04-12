1-Çerkezköy'de Tektstil Fabrikasında Patlama

Tekirdağ' ın Çerkezköy ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi-1.

1-Çerkezköy'de Tektstil Fabrikasında Patlama

Tekirdağ' ın Çerkezköy ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi-1

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Çerkezköy, Tekirdağ, Patlama
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