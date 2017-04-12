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1-Çerkezköy'de Tektstil Fabrikasında Patlama
1-Çerkezköy'de Tektstil Fabrikasında Patlama
Tekirdağ' ın Çerkezköy ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi-1.
12 Nisan 2017 Çarşamba 10:24
Tekirdağ
' ın
Çerkezköy
ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi-1
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[9489526] DHA
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