Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Musiki Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması"na başvurular başladı.



Türk Sanat Müziğine kalıcı eserler kazandırmayı amaçlayan yarışma, "Sanat Köprüsünü Besteyle Kuruyoruz" sloganıyla gerçekleşecek.



Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya her yaştan bestekar katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.



Yarışmada birinciye 4 bin lira, ikinciye 3 bin 500 lira, üçüncüye ise 2 bin 500 lira takdim edilecek. Mansiyon ödülünü kazanan 7 yarışmacıya ise bin 500 lira verilecek.