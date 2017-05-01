1 Ağaç 1 Hayat Projesi Hayata Geçti

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin Eskişehir Derviş Baba Topluluğu için hazırladığı '1 Ağaç 1 Hayat' projesi kapsamında Türk ve sığınmacı ailelerin çocukları bir araya gelerek beraber ağaç dikti.



BÖTE Bölümü Öğretim Görevlisi, Proje Yönetimi dersinin hocası ve aynı zamanda da Eskişehir Derviş Baba gönüllülerinden olan Zekiye Doğan, sığınmacı ailelerin çocuklarının topluma uyum sorunlarının olduğuna dikkat çekerek, "Çoğu ülkelerindeki savaştan kaçıp gelmiş bu çocukların içinde yaşadıkları bu topluma uyumlarının ancak eğitim ve bu gibi kaynaştırıcı etkinliklerle gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Zira önyargılar ancak ve ancak birbirimizi tanıdıkça kırılabilir ve daha da önemlisi çocuk yaşta birbirleriyle tanışan farklı kültürden bu bireyler büyüdüklerinde birlikte barış içinde yaşamanın bir yolunu elbette bulacaklardır. Eskişehir Derviş Baba ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle farklı kültürlerden olan bu çocuklar arasında güçlü bir kültürel bağ kurulduğunu gördük. Bu ve benzeri başka projelerimizle okyanusta küçük de olsa bir damla olmayı diliyoruz. Geleceğe dair umudumuzu ancak böyle diri tutabiliriz. Bir ders kapsamında başlayan ve 5 farklı proje ile sonuçlanan çalışmaların ilki olan 1 Ağaç 1 Hayat projesini gerçekleştiren geleceğin öğretmenleri sevgili öğrencilerime tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.



Çocuklar ağaçları diktikten sonra piknik alanına gidip, günün kalanında şarkılar söyleyip oyunlar oynadılar. Piknik alanında geçirdikleri güne dair duygularını anlattıkları resimler çizdikten ve bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere sözleştikten sonra ailelerine teslim edildiler. - ESKİŞEHİR