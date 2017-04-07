Hakkari'de 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlendi.



Hakkari Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Dr. Rabia Özer, Diyetisyen Nuran Alan, KETEM'den sorumlu Dr. Şule Özturk ve çok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan Dr. Funda Toprak, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Kanser hastalığının, dünyanın en önemli sağlık sorunu olduğunu ifade eden Toprak, "Halk sağlığı yönünden kanserin önemi; öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur. Kanserle savaşarak zararlarını azaltabilmek, halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir. Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli ve yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Normal vücut hücreleri belli bir düzen içerisinde büyür, çoğalır ve ölür. Kanser genetik hasarlanma sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Genlerdeki değişim, yaşam tarzı ve çevresel faktörler, kanserin oluşum riskini belirliyor. Radyasyon, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fiziki aktivitenin azlığı ve güneş ışınları dünya genelinde ana risk faktörleri arasında sayılıyor. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır. Kanserde hastalığın tedaviye vereceği cevap, tümürün yaygınlığı ile doğrudan ilişkilidir. Uygun tedavilerle erken dönemdeki hastalıklar yüzde 80-90 oranında iyileşirken, ileri dönem hastalıkların iyileşme oranı yüzde 40-50 olarak belirtiliyor" şeklinde konuştu.



TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ise, amaçlarının kanser hastalığı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.



Daha sonra Psikolog Rabia Özer, Diyetisyen Nuran Alan ve Dr. Şule Öztürk tarafından katılımcılara "Kanserde Erken Teşhisin Önemi", "Kanser Türleri" ve "Kanserden Korunma Yolları" ile ilgili sunum eşliğinde bilgiler verildi. - HAKKARİ