1.5 Milyon Ödülle Aranan Deaş'lı Alkan, Rakka'da Öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira para ödülü ile 'mavi' kategoride aranan Adıyamanlı terör örgütü DEAŞ üyesi 22 yaşındaki Muhammet Zana Alkan'ın, Rakka'ya hava harekatında öldürüldüğü ortaya çıktı. Muhammet Zana Alkan'ın ölüm haberini alan Adıyaman'da yaşayan ailesi, sessiz sedasız taziyeleri kabul ediyor.



Ailesinin 2014 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle 'mavi' kategoriye koyarak aradığı DEAŞ'lı terörist Muhammet Zana Alkan'ın, koalisyon uçaklarının Rakka'ya yönelik hava harekatında öldürüldüğü belirtildi. Alkan'ın ölüm haberini DEAŞ'lı teröristlerin 3 gün önce ailesine ilettiği, babasının da Adıyaman Valiliği'ne giderek bu konuyu paylaştığı öğrenildi.



Teröristin babasının paylaştığı bilginin istihbarat birimlerinde de olduğu belirtilirken, Alkan Ailesi, terörist oğullarının öldüğü haberinin ardından Altınşehir Mahallesi'ndeki evlerinde olayı duyan az sayıdaki akrabasının taziyelerini kabul etmeye başladı. Alkan Ailesi, gazetecilerin konuyla ilgili görüşme taleplerini ise kabul etmedi.



- Adıyaman