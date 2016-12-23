1.5 Milyon Euro'ya Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de Alex'in gidişinden sonra eksikliği bir türlü giderilemeyen 10 numaralı oyuncu arayışlarında sona gelindi.

1.5 Milyon Euro'ya Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de Alex'in gidişinden sonra eksikliği bir türlü giderilemeyen 10 numaralı oyuncu arayışlarında sona gelindi.



Fiyat artırımına giden Fenerbahçe'nin Milan ile büyük oranda anlaştığı Jose Sosa'nın da Sarı-Lacivertli kulübe prensipte evet dediği öğrenildi.



PÜRÜZLER KALKIYOR



28 Aralık'ta ülkesi Arjantin'de evlenecek olan Sosa'nın kısa bir balayının ardından İstanbul'a gelip Sarı-Lacivertli kulübe imza atacağı ifade ediliyor.



Fenerbahçe bu transfer için Milan'a yarım sezon için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Kaynak: Takvim


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