1,2 Milyar Dolarlık 'Rüzgar' Projesi
Rüzgar YEKA ihale şartnamesine göre, kazanan firma, arz-talep dengesi kapsamında Edirne-Kırklareli-Tekirdağ'da zorunlu olarak 280 megavatlık kapasite inşa edecek.
Rüzgar YEKA ihale şartnamesine göre, kazanan firma, arz-talep dengesi kapsamında Edirne-Kırklareli-Tekirdağ'da zorunlu olarak 280 megavatlık kapasite inşa edecek. Toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi YEKA projesiyle, yaklaşık 1-1,2 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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