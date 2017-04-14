1,2 Milyar Dolarlık 'Rüzgar' Projesi

Rüzgar YEKA ihale şartnamesine göre, kazanan firma, arz-talep dengesi kapsamında Edirne-Kırklareli-Tekirdağ'da zorunlu olarak 280 megavatlık kapasite inşa edecek. Toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi YEKA projesiyle, yaklaşık 1-1,2 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi öngörülüyor.