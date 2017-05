0 Dışındaki Kan Gruplarında 'Kalp Krizi Riski Daha Yüksek'

Avrupa'da yapılan bir araştırma, 0 grubu dışındaki kan gruplarının kalp krizi ve inme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nda sunumu yapılan araştırma, bunun sebebinin A, B ve AB tipi kan gruplarında kanın pıhtılaşmasına yol açan proteinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor.





1.3 milyon insanın incelendiği araştırmaya göre 0 kan grubuna sahip bin bireyden 14'ü kalp krizi geçirirken, 0 grubu dışında kalanlarda bu oran bin kişide 15'e çıkıyor.



Her ne kadar riskin yükselme oranı düşük olsa da bütün bir nüfusa oranlandığı zaman rakamlar önem taşıyor.



Araştırma sonuçlarının kalp krizinin nedenlerini ortaya koyması açısından önemli olduğu belirtilirken, sigarayı bırakma ve sağlıklı beslenme gibi diğer faktörlere de dikkat çekiliyor.



'Herkes aynı önlemi almalı'



Araştırmanın yazarlarından Hollanda'daki Groningen Tıp Merkezi Üniversitesi'nden Tessa Kole, 0 grubu dışında kalan kan gruplarının kalp ve damar hastalıkları riskinin daha iyi araştırılması gerektiğini dile getirdi.





Her bir kan grubu için riskin incelenmesi gerektiğini söyleyen Kole, kolesterol, yaş, cinsiyet ve sistolik kan basıncı ile beraber ileride kan gruplarının risk hesaplamada kullanabileceğini aktardı.





Araştırma ölümcül kalp hastalıklarına baktığında ise risk açısından büyük bir farklılık bulamadı.



İngiliz Kalp Vakfı'ndan (British Heart Foundation) Dr. Mike Knaptoni ise araştırma sonuçlarının kalp hastalığı geliştirme riski açısından bir değişiklik yaratmayacağını şu şekilde açıklıyor:



"Bir kişinin riskine yaş, genetik (aile tarihi ve etnik köken) ve diyet, kilo, fiziksel aktivitenin derecesi, sigara, tansiyon, kolesterol ile diyabet gibi değiştirilebilir etmenlere bakılarak karar veriliyor.





Her kan grubundan herkes, riskleri düşürmek için aynı önlemleri almalı. Bunlar da diyetlerini, kilolarını kontrol altına alma, fiziksel aktivitede bulunma, sigara içmeme, gerekirse tansiyonunu, kolesterolünü ve diyabetini yönetme."





Daha önceki bir başka araştrıma ise AB grubunun yüzde 23 ile kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu hesaplamıştı.



Kan grubu anne ve babadan gelen genlerle belirleniyor.